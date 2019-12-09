«Концертный зал». Молодые таланты

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 16.12.2019

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» – одно из главных событий музыкальной жизни Москвы. Среди звёзд нынешнего фестиваля ‑ пианисты, скрипачи, вокалисты и даже джазмены. В концерте Национального филармонического оркестра России под управлением маэстро Спивакова, который мы будем слушать сегодня, вместе с Ольгой Кордюковой, солируют молодые таланты – американский пианист Джордж Ли и испанская скрипачка Мария Дуэньяс. Прозвучит музыка Грига, Сен-Санса, Шоссона и Равеля.

16 декабря, 22:00 (мск).