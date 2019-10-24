«Концертный зал». Мальтийский филармонический оркестр

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 14.12.2019

В последние годы Мальтийский филармонический оркестр покорил лучшие залы мира – Берлинскую филармонию, Карнеги-холл, Венский Музикферайн. Заметным событием нынешнего концертного сезона стало российское турне коллектива. Сегодня вечером Роман Берченко расскажет вам о недавнем концерте оркестра из Мальты в Московском Доме музыки под управлением Сергея Смбатяна, солист – всемирно известный скрипач Рей Чен. Вы услышите сочинения мальтийских композиторов и шедевр на все времена – Пятую симфонию Чайковского.

14 декабря, 22:00 (мск).