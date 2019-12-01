«Концертный зал». Памяти Мариса Янсонса

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 02.12.2019

Памяти великого дирижера Мариса Янсонса посвящен сегодняшний «Концертный зал». Вы услышите концерт симфонического оркестра Баварского радио под управлением маэстро. Этим коллективом он руководил с 2003 года. Под управлением Янсонса оркестр дал незабываемые гастроли Москве и Санкт-Петербурге, а также в Берлине, Вене, Токио, Лондоне, Париже, Нью-Йорке, и многих других музыкальных центрах мира; и везде их ждал восторженный приём. Под управлением маэстро оркестр Баварского радио был ежегодным резидентом пасхального фестиваля в Люцерне.

В нашем эфире прозвучит запись московского выступления коллектива под управлением Мариса Янсонса, сделанная 17 мая 2018 года в Концертном зале имени Чайковского. В программе произведения Людвига ван Бетховена, Рихарда Штрауса и Мориса Равеля.

2 декабря, 22:00 (мск)