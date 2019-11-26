«Концертный зал». К юбилею Виктора Попова

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 10.12.2019

«Маг и волшебник хорового искусства», – так называли Виктора Попова, народного артиста России, выдающегося хормейстера, педагога, основателя Академии хорового искусства. Сегодня вечером ведущая Ирина Тушинцева приготовила музыкальное приношение к 85-летию со дня рождения великого музыканта. В исполнении хора под управлением Виктора Попова вы услышите музыку трех веков, разных стилей и жанров – от кантат Баха и ораторий Генделя до русских народных песен и произведений российских композиторов.

10 декабря, 22:00 (мск).