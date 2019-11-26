«Концертный зал». Николаус д´Арнонкур

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 06.12.2019

«Я не археолог, я музыкант!» – всегда повторял австрийский дирижер и виолончелист, потомок одного из знатнейших дворянских родов Европы – граф Николаус д´Арнонкур. В середине 20-говека он стал одним из пионеров аутентичного исполнительства и более полувека олицетворял это направление. Предельное вживание в старинную партитуру, знание мельчайших исторических деталей в сочетании с живым ощущением музыки – такой подход Арнонкура к сочинениям Баха, Моцарта, Монтеверди и других гениев сделал музыканта великим, а его записи – бесценными. Новая программа проекта «Еврорадио представляет» с Ириной Тушинцевой посвящена 90-летию со дня рождения Николауса Арнонкура. В программе произведения Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. Исполнители – Фридрих Гульда (фортепиано), Венский хор мальчиков, ансамбль «Concentus Musicus Wien» и Королевский оркестр Концертгебау.

6 декабря, 22:00 (мск).