«Концертный зал». К столетию Мечислава Вайнберга

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 08.12.2019

Сегодня, в день 100-летия со дня рождения выдающегося композитора Мечислава Вайнберга, вместе с ведущей Ольгой Кордюковой мы будем слушать первую запись его оперы «Пассажирка», посвященной Второй мировой войне и трагедии Холокоста. Эта опера более сорока лет ждала постановки, и ее сценическая премьера на фестивале в австрийском Брегенце стала огромным событием. Сегодня вечером вы услышите великолепных солистов, Венский симфонический оркестр под управлением Теодора Курентзиса, эксклюзивное интервью автора либретто, польской писательницы Зофьи Посмыш а, главное, великую музыку Мечислава Вайнберга.

8 декабря, 22:00 (мск).