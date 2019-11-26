«Концертный зал». Фестиваль к столетию Мечислава Вайнберга

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 29.11.2019

Сегодня вечером в нашем эфире стартует фестиваль, посвященный столетию со дня рождения великого композитора Мечислава Вайнберга. Авторы и ведущие проекта «Институт Адама Мицкевича в гостях у радио «Орфей» – Александр Лясковский и Роман Берченко – представят вам новую запись двух симфоний Вайнберга. Среди исполнителей: всемирно известный скрипач Гидон Кремер и его оркестр «Кремерата Балтика», а также прославленный Симфонический оркестр британского Бирмингема под управлением восходящей звезды дирижерского искусства из Литвы – Мирги Гражините-Тила.

29 ноября, 22:00 (мск).