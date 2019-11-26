«Концертный зал». Опера «Демон»

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 28.11.2019

В начале сентября 1871 года в Дирекцию Императорских театров поступило заявление: «Представляя при сём сочинённую мною оперу «Демон», покорнейше прошу о рассмотрении и постановке её в наступившем сезоне». Подпись «Антон Рубинштейн». Каков был вердикт театральной Дирекции? Об этом и о многом другом вам расскажет ведущий Николай Рыбинский. Сегодня, в день 190-й годовщины со дня рождения Антона Рубинштейна прозвучит запись оперы «Демон», в которой заглавную партию исполнил выдающийся певец Дмитрий Хворостовский.

28 ноября, 22:00 (мск).