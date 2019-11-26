«Концертный зал». Юбилей Виктории Мулловой

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 27.11.2019

Восходящая звезда, победительница конкурсов скрипачей имени Сибелиуса в Финляндии и имени Чайковского в Москве – в один прекрасный день она оставила свою бесценную скрипку Страдивари из государственной коллекции в номере гостиницы и пересекла границу. С этой почти детективной истории началась когда-то новая глава жизни Виктории Мулловой – знаменитой скрипачки, ученицы великого Леонида Когана. Сегодня, в день юбилея Виктории Мулловой, в новом выпуске проекта «Еврорадио представляет» с ведущей Ириной Тушинцевой мы услышим новые записи всемирно известной скрипачки.

27 ноября, 22:00 (мск).