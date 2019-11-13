«Концертный зал». К 300-летию Леопольда Моцарта

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 16.11.2019

«После Бога только папа», – говорил о своем отце Вольфганг Амадей Моцарт. На рождение сына Леопольд Моцарт написал мессу, он полностью посвятил себя своему наследнику и в результате вырастил гения. А что из себя представлял сам Моцарт-старший – скрипач, педагог и композитор? Как он жил, как работал, какую музыку сочинял? Об этом вам расскажет Ирина Тушинцева в новом выпуске проекта «Еврорадио представляет». Программа посвящена трёхсотлетию со дня рождения Леопольда Моцарта.

16 ноября, 22:00 (мск).