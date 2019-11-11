«Концертный зал». Юбилей Леонида Когана – вечер первый.

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 14.11.2019

Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения гениального скрипача Леонида Когана. Этому событию мы посвящаем два вечера в «Концертном зале» радио «Орфей». Ольга Кордюкова прокомментирует уникальные записи мастера из коллекции фирмы «Мелодия». В первой программе вы услышите Леонида Когана в ансамблях с его супругой – скрипачкой Елизаветой Гилельс, постоянным концертмейстером Андреем Мытником и Московским камерным оркестром под управлением Рудольфа Баршая.

Леонид Коган – неповторимый и непревзойденный.

14 ноября, 22:00 (мск).