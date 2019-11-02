«Концертный зал». «Минин и Пожарский, или освобождение Москвы»

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 02.11.2019



«Господин Дехтярёв доказал, что он может поставить имя своё наряду с первейшими композиторами в Европе». Так отзывался великий поэт Гавриил Державин об оратории Степана Дегтярёва «Минин и Пожарский, или освобождение Москвы». Сегодня вас ждет премьера – в эфире «Орфея» прозвучит первая запись этого монументального сочинения. Симфоническим оркестром Московской филармонии, Государственным Московским хором и блестящей командой солистов руководил маэстро Сергей Скрипка. Из его беседы с Ольгой Кордюковой вы узнаете, как готовился этот проект.

4 ноября, 22:00 (мск)