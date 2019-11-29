«Концертный зал»: Сигизмунд, король Польши

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 31.10.2019

Александр Лясковский и Роман Берченко представят вам российскую премьеру оперы итальянского композитора 18-го века Леонардо Винчи. «Сигизмунд, король Польши» – это любовные и политические страсти на реальном историческом фоне создания государства Речь Посполитая. Звёзды мировой оперы – Макс Эмануэль Ценчич, Софи Юнкер, Джейк Ардитти и польский барочный ансамбль «Оркестра исторична» – в специальном выпуске проекта "Институт Адама Мицкевича в гостях у Радио «Орфей»".

Программа «Концертный зал». Эфир 31 октября в 22:00 (мск)