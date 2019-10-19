«Концертный зал»: Тайна «Пиковой дамы»

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 26.10.2019

«Концертный зал» откроет вам мир азарта и страстей. «Тройка, семёрка, туз!» — это цитата из «Пиковой дамы» Пушкина, которую музыкально обессмертил Чайковский. Что скрывалось за тремя заветными картами? Кто был прообразом старой графини, якобы знавшей их тайну? На все вопросы найдутся ответы у Николая Рыбинского.

«Пиковая дама» Чайковского прозвучит под управлением выдающегося советского дирижера Бориса Хайкина. Сегодня музыканты отмечают 115 лет со дня его рождения.

Программа «Концертный зал». Эфир 26 октября в 22:00 (мск)