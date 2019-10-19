«Концертный зал»: Чистый звук

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 23.10.2019

Сегодня мы решили предоставить наш «Концертный зал» тем, кто только что стал обладателем награды «Чистый звук». В основе этой новой Международной премии — поиски совершенства и стремление сохранить отечественное музыкальное наследие. Ее вручают за лучшие аудиозаписи российской академической музыки. Роман Берченко представит вам лауреатов «Чистого звука», в исполнении которых прозвучат произведения, по праву входящие в российский «золотой фонд».

Программа «Концертный зал». Эфир 23 октября в 22:00 (мск)