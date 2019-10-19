«Концертный зал»: Золушка

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 22.10.2019

Оперу «Золушка, или Торжество добродетели» Джоаккино Россини написал в рекордно короткий срок, всего за 24 дня. Однако либретто, с которым работал маэстро, имело со сказочной историей Шарля Перро не так много общего. Почему у Россини нет доброй феи, злой мачехи и хрустальной туфельки? Почему великий реформатор итальянской оперы оставил в неприкосновенности глупых сестер и доброго принца? Ответы на все вопросы даст Николай Рыбинский. Он же представит вам несравненную Чечилию Бартоли в главной роли в опере Россини «Золушка».

Программа «Концертный зал». Эфир 22 октября в 22:00 (мск)