«Концертный зал». Владимир Дашкевич

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 20.10.2019

«Бумбараш», «Собачье сердце», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Музыку из этих фильмов вполне можно причислить к разряду народной. Спасибо автору, Владимиру Дашкевичу. Недавно композитор отметил 85-летие. В праздничном концерте приняли участие Юлий Ким, Елена Камбурова, Государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки. Помимо любимых мелодий прозвучали две премьеры – симфонии «Пушкинская» и «Чеховская». На юбилей Владимира Дашкевича вас приглашает Роман Берченко.

Программа «Концертный зал». Эфир 20 октября в 22:00 мск..