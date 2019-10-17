«Концертный зал». Дебюты молодых дирижеров

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 19.10.2019

Радио «Орфей» и Ольга Кордюкова приглашают вас на заключительный вечер цикла Санкт-Петербургской филармонии «Дебюты молодых дирижеров». Лучшие молодые дирижеры планеты – на сцене легендарного филармонического зала. За пультом Симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии мы услышим Ювону Ким. Вместе с ней в концерте, организованном совместно с Международным фестивалем «Музыкальный Олимп», выступят известные молодые солисты. Прозвучат шедевры Роберта Шумана, Рихарда Вагнера, Сергея Прокофьева и Андрея Петрова.

Программа «Концертный зал». Эфир 19 октября в 22:00 мск..