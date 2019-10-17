«Концертный зал». Нельсон Фрейре

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 18.10.2019

Свобода воображения, техническое совершенство, интеллект и воля. Вот уже 70 лет именно таким предстает за роялем выдающийся бразильский музыкант Нельсон Фрейре. Он начал карьеру в пятилетнем возрасте и сегодня отмечает свои три четверти века. Юбиляра вам представят Ирина Тушинцева и «Еврорадио». В исполнении пианиста для вас прозвучит музыка Моцарта, Дебюсси и Бартока. Особое внимание стоит уделить записи, удостоенной премии «Грэмми» – Второй фортепианный концерт Брамса с Гевандхаус-оркестром под управлением маэстро Риккардо Шайи.

Программа «Концертный зал». Эфир 18 октября в 22:00 мск..