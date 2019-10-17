«Концертный зал». Опера к открытию Суэцкого канала

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 17.10.2019

Имя французского египтолога Огюста Мериэтта навсегда вписано в историю музыки. Вольно или невольно он стал причастен к созданию одной из величайших опер. Дело было в 1867 году: ученый возвращался из Египта в Париж, но был очень стеснен в средствах. Пышные торжества по поводу открытия Суэцкого канала требовали пышной музыкальной постановки. Мериэтт, усмотрев в этом возможность подзаработать, вложил свои знания в древнеегипетский сюжет…

Кому первым было предложено стать автором музыки? Почему различаются первоначальная и современная редакция? И о какой, собственно, опере идёт речь? Все ответы – у Николая Рыбинского.

Программа «Концертный зал». Эфир 17 октября в 22:00 мск..