«Концертный зал»: Санкт-Петербургская филармония открыла новый сезон

Санкт-Петербургская филармония многие десятилетия была центром музыкальной жизни Российской империи. Все европейские новинки представлялись взыскательной публике именно здесь. Недавно старейшая филармония России открыла очередной сезон, и Ольга Сирота поделится с вами свежими новостями.
Начало нового санкт-петербургского филармонического сезона на волнах «Орфея» определит симфония Дворжака «Из Нового света», дирижер – маэстро Юрий Темирканов.
Программа «Концертный зал». Эфир 16 октября в 22:00 мск.