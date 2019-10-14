«Концертный зал»: Санкт-Петербургская филармония открыла новый сезон

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 16.10.2019

Санкт-Петербургская филармония многие десятилетия была центром музыкальной жизни Российской империи. Все европейские новинки представлялись взыскательной публике именно здесь. Недавно старейшая филармония России открыла очередной сезон, и Ольга Сирота поделится с вами свежими новостями.

Начало нового санкт-петербургского филармонического сезона на волнах «Орфея» определит симфония Дворжака «Из Нового света», дирижер – маэстро Юрий Темирканов.

Программа «Концертный зал». Эфир 16 октября в 22:00 мск.