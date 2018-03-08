Эрмитажный театр. Часть вторая

Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Четверг, 20:30;

Дата выпуска: 08.03.2018

В новом выпуске программы "Хороший тон" композитор Сергей Евтушенко рассказывает о тайнах Эрмитажного театра Екатерины Великой.

Сергей Евтушенко: «Эрмитажный театр находится на фундаменте первого Зимнего дворца Петра I. Кваренги понимал, что за год построить новый театр невозможно. Нужно было использовать что-то старое. Взяли этот дворец. Надо было построить переход и использовать все стены и фундамент старого дворца в качестве основы для театра. Мало того, под сценой, на которой порхают балерины, находится комната, где умер Петр I».

Эрмитажный театр. Часть первая



Эфир 8 марта 2018 года в 20:30 (мск)



