Эрмитажный театр. Часть первая

Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Четверг, 20:30;

Дата выпуска: 01.03.2018

Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа, познакомил нас с композитором, руководителем Эрмитажной академии музыки, Сергеем Евтушенко. В ближайших выпусках программы "Хороший тон" музыкант расскажет нам об истории и сокровищах Эрмитажного театра.

Сергей Евтушенко: "История Эрмитажного театра очень драматична и интересна. Она насыщена не только событиями, но и наполнена разным отношением к нему. С какой любовью и трепетом создавал его Кваренги, постоянно ссорясь с Екатериной Второй и убеждая императрицу, что нужно сделать именно так, а не иначе".

Повтор программы от 17 сентября 2015 года

Эфир 1 марта 2018 года в 20:30 (мск)