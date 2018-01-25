Египетская тайна времени

Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Четверг, 20:30;

Дата выпуска: 25.01.2018

О тайнах Древнего Египта продолжает свой рассказ Андрей Большаков – заведующий сектором Древнего Востока Государственного Эрмитажа.

Андрей Большаков: «Египтяне были склонны описывать всё циклами. Собственно и время у них было тоже циклическое. То, что я сказал, нельзя было бы сказать по-египетски, потому что у них не было слова для времени. Такого представления о времени, как о каком-то потоке, в котором мы движемся, у египтян не было. У них были, опять-таки, взгляды с разных сторон. И было у них время циклическое, которое, по-видимому, связывалось именно с солнцем. А было время, которое связывалось с Осирисом – время как завершенность. Оно не закончилось, оно вошло в состояние предела».

Эфир 25 января 2018 года в 20:30 (мск)