Тайны Древнего Египта

Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Четверг, 20:30;

Дата выпуска: 18.01.2018

О тайнах Древнего Египта рассказывает Андрей Большаков – заведующий сектором Древнего Востока Государственного Эрмитажа.

Андрей Большаков: «О времени в Египте подумать важно и нужно: вообще как египтяне воспринимали время сами – это было всё довольно сложно. Только одно из проявлений их очень своеобразного сознания, на котором построено своеобразное мировоззрение, ‑ мы всё время пытаемся египтян понимать исходя, естественно, из того, что находится у нас в голове. А в голове у египтян находилось много всего другого. И поэтому понять их нам, вероятно, трудно. Египет для нас интересен, прежде всего, тем, что это страна и культура, в которой обитали люди, с точки зрения своей жизни, только вышедшие из ноелита, а вобщем-то они в этом периоде ещё и жили, потому что каменное орудие у них ещё сохранялось, наряду с металлическим на протяжении очень долгого времени. Но самое главное, что это были люди с первобытным сознанием. И здесь важно то, что это первобытное сознание было зафиксировано изображениями и текстами уже высокой культуры, которые мы каким-то образом можем анализировать».

Эфир 18 января 2018 года в 20:30 (мск)