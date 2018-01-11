Птицы - вестники богов. Передача вторая

Слушайте сегодня вечером продолжение беседы со старшим научным сотрудником Государственного Эрмитажа, заведующей сектором отдела западно-европейского прикладного искусства Татьяной Косоуровой.
Эфир 11 января 2018 года в 20:30 (мск)
Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу
Четверг, 20:30;
Дата выпуска: 11.01.2018
Слушайте сегодня вечером продолжение беседы со старшим научным сотрудником Государственного Эрмитажа, заведующей сектором отдела западно-европейского прикладного искусства Татьяной Косоуровой.
Эфир 11 января 2018 года в 20:30 (мск)