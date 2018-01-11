Птицы - вестники богов. Передача вторая

Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Четверг, 20:30;

 

Дата выпуска: 11.01.2018

Слушайте сегодня вечером продолжение беседы со старшим научным сотрудником Государственного Эрмитажа, заведующей сектором отдела западно-европейского прикладного искусства Татьяной Косоуровой.

Эфир 11 января 2018 года в 20:30 (мск)

Птицы - вестники богов. Передача первая 