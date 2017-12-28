Балы в Зимнем дворце. Передача вторая

Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Четверг, 20:30;

Дата выпуска: 28.12.2017

Свой рассказ о традициях балов, которые проводились в Зимнем дворце Петербурга, продолжает кандидат культурологии, научный сотрудник Эрмитажа, Наталья Сидорова.

Н. Сидорова: "Александр Сергеевич Пушкин часто посещал балы, правда некоторых придворных балов тяготился, потому что должен был сопровождать свою супругу в форменном мундире, чего он не любил. Читая его произведения - "Евгения Онегина", "Пиковую даму" - мы понимаем, что писатель действительно любил балы, умел танцевать и разбирался во всех тонкостях бального этикета".

Эфир 28 декабря 2017 года в 20:30 (мск)

Балы в Зимнем дворце. Передача первая