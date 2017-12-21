Балы в Зимнем дворце. Передача первая

Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Четверг, 20:30;

Дата выпуска: 21.12.2017

О традициях балов, которые проводились в Зимнем дворце Петербурга, рассказывает кандидат культурологии, научный сотрудник Эрмитажа, Наталья Сидорова.

Наталья Сидорова: "Большие праздники и знаменательные события при дворе всегда сопровождались балами и маскарадами. Они устраивались круглый год и прерывались только на время поста. Разумеется, главным сезоном для проведения балов была зима. Это увлечение пришло в Россию из Европы, где балы были известны еще с XI века, а во времена Людовика XIV уже существовали правила проведения бального церемониала".

Эфир 21 декабря 2017 года в 20:30 (мск)