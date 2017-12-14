Караваджо. "Лютнист"

Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Четверг, 20:30;

Дата выпуска: 14.12.2017

Очередной выпуск программы "Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу" посвящен знаменитой картине Караваджо "Лютнист".

Кто же изображен на этой картине? Может, Марио Минитти, поразивший Караваджо горделивой осанкой и красотой? Когда они встретились, Марио исполнилось 16 лет, и он был одержим страстным желанием стать художником. Караваджо взял его в помощники и, говорят, был с ним неразлучен. Они, конечно, поссорились и расстались – слишком горяч, вспыльчив, нетерпелив и ревнив был мастер. Если мы вглядимся в картину, то увидим на партитуре надпись «Вы знаете, что я люблю Вас, Вы знаете, что я любил Вас». Пройдет много лет, и Марио, успешный художник и муж, спасет жизнь своему учителю, приютив его в своем доме в Сицилии, убережет от преследований.

А может быть юноша на портрете - знаменитый испанский кастрат Педро Монтойя? Он выступал с хором Сикстинской капеллы и очаровал Караваджо своим искусством. Его голос обладал удивительной властью над людскими сердцами. Вызывая слезы, он напоминал о радости…

Эфир 14 декабря 2017 года в 20:30 (мск)