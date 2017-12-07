Сандро Боттичелли

Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Четверг, 20:30;

Дата выпуска: 07.12.2017

О судьбе художника рассказывает Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа.

М. Пиотровский: "Утонченная манерность, повышенная красота Боттичелли воплотилась во множестве очень разных, часто неприличных вещах в современном искусстве, в поп-арте, а до этого воплотилось в маньеризме. Этот замечательный идеал Возрождения стал источником и для отвратительного искусства. Иногда говорят "вот это все барахло и ужас, там настоящие художники, например Боттичелли". Так вот из Боттичелли это все может и рождаться, так же, как и из других художников. Они дают материал для очень разных творческих размышлений".

Эфир 7 декабря 2017 года в 20:30 (мск)