К. Малевич. "Черный квадрат"

Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Четверг, 20:30;

Дата выпуска: 30.11.2017

Секреты одной из самых загадочных картин современности открывает Дмитрий Озерков, заведущий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа.

Дмитрий Озерков: "Черный квадрат" - великое произведение искусства, особенно для Петербурга. Каждый зарубежный художник, думая об этой картине, вспоминает расцвет русского авангарда, про домик Матюшина, где он вместе с Крученых и Малевичем думали над оперой "Победа над Солнцем". Эта опера вошла в историю за счет знаменитого задника, которым и был "Черный квадрат".

Как ставилась эта опера, как начинался русский авангард, как Малевич придумывал супрематическую музыку, узнайте из нового выпуска программы "Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу",

Эфир 30 ноября 2017 года в 20:30 (мск)