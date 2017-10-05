"Красный вагон" Кабакова

Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Четверг, 20:30;

Дата выпуска: 05.10.2017

Об Илье Иосифовиче Кабакове – известном художнике-концептуалисте, рассказывает Дмитрий Юрьевич Озерков искусствовед, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа.

Илья Иосифович Кабаков – один из первопроходцев концептуализма - одного из самых успешных направлений в советском искусстве. Если представить, что все современное искусство помещается на линейке, то работы Малевича соответствовали бы нулю - точке отсчета, а творения Ильи Кабакова – единице. Работы Кабакова, выставленные в музеях и галереях, рассматривают, затаив дыхание, во всем мире.

В Эрмитаже находится одна из ранних работ Кабакова, которая является одной из важнейних произведений в истории мирового искусства и характеризует наилучшим образом советскую Россию. Это инсталляция "Красный вагон", созданная Кабаковым в 1991 году. Кабаков умело создал тотальный образ необыкновенной и пугающей страны. На входе в вагон стоит сложная, напоминающая конструкции Лисицкого лестница, идущая в небо, — это стремящаяся в будущее утопия авангарда. Внутри вагона темно, вместо окон висят соцреалистические холсты и играют бравурные сталинские марши 30–40-х годов — это искусственная ширма социалистического реализма. А на выходе из вагона валяется груда мусора, оставшаяся от постройки вагона, — это послевоенные руины сталинской культуры.

Подробнее об это инсталляции, о её культурной значимости, о самом художнике расскажет Дмитрий Юрьевич Озерков искусствовед, заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа.

Эфир 5 октября 2017 года 22:00 (мск)