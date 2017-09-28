Тайны царских сервизов

Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Четверг, 22:00;

Дата выпуска: 28.09.2017

О тайнах императорского фарфора рассказывает искусствовед Ирина Багдасарова.

Ирина Багдасарова: "Императорские вкусы диктовались существующими художественными направлениями в России и Европе. Елизавета брала за ориентир Францию. Отсюда и название сервировки - французская. Поэтому первый русский сервиз Елизаветы Петровны барочный, украшенный трельяжной золоченой сеточкой, а на ее пересечении незабудки с пурпурными листочками и желтой сердцевиной. Первый сервиз на Императорском заводе был изготовлен только после изобретения Дмитрием Виноградовым большой печи для обжига фарфора. Тогда стало возможным создавать сравнительно большие изделия..."



Эфир сегодня, 28 сентября, в 22:00 (мск)