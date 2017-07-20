Дворец Меншикова. Часть первая

Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Четверг, 22:00;

Дата выпуска: 20.07.2017

О тайнах дворца Меншикова в новом выпуске программы рассказывают заведующий отделом Государственного Эрмитажа "Дворец Меншикова" Владимир Мещеряков и Ольга Андреева, старший научный сотрудник этого отдела.

Владимир Мещеряков: "История - живой материал, который часто представляют по-разному. Ее можно исправлять в головах людей так, как хочется. Мы осуществляем реабилитацию Меншикова, который, конечно, был казнокрад (но кто из крупных чиновников в России не был казнокрадом?) при помощи подлинных вещей, которые нельзя подделать, рассказами о них и владельце дворца".

Ольга Андреева: "В Эрмитаже сохранился гардероб Петра I. По нему можно судить, как одевались рядовые дворяне того времени, потому что, как мы знаем по документам, император был достаточно прост, но это была особенная простота, простота великого человека".

Эфир сегодня, 20 июля, в 22:00 (мск)