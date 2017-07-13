Звуки истории прошлых веков

Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Четверг, 22:00;

Дата выпуска: 13.07.2017

Часы... Они движимы скрытой силой. Но какой? Продолжая открывать тайны времени и часовых механизмов, в эфире радио "Орфей" Михаил Гурьев, главный часовщик Эрмитажа, рассказывает о магии часов в музеях.

Михаил Гурьев: "Звуков того времени мы же не знаем... Понятно, что там лошади цокали копытами, платья шуршали, каблуки стучали, но за полную аутентичность этих звуков нельзя поручиться, если вы там прошуршите чем-то. А вот за часы можно. Бежишь там по своим делам или идёшь неторопливо, идёшь мимо картины, а они тебе в спину дышат. И потом издалека так "Тииинь!", и из другого угла "Бум-бум". Вот звуки ниточкой тянутся из XVIII века".

Эфир сегодня, 13 июля, в 22:00 (мск)