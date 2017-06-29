Михаил Пиотровский - "Мой Эрмитаж". Программа вторая

Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Четверг, 22:00;

Дата выпуска: 29.06.2017

Прогуливаемся по страницам книги Михаила Пиотровского вместе с ее автором.

Михаил Пиотровский: "Книга родилась из противопоставления. У меня была серия фильмов "Мой Эрмитаж". Многие советовали положить их на бумагу. Да, книга будет из этих серий, фильмы, которые были на диске уже расшифрованы. Но писать самому все то же самое мне не хотелось, хотя название "Мой Эрмитаж" осталось. Я писал, потому что было 250 лет музею, а специальная книга к этой дате у нас не складывалась. Никто не хотел писать детальную историю, я в том числе ... "

Эфир 29 июня в 22:00 (мск)