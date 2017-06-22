Мода и музыка. Бальные платья

Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Четверг, 22:00;

Дата выпуска: 22.06.2017

Как выглядели платья придворных дам во времена Николая I? Что считалось модным при Александре II? У кого был самый длинный шлейф и сколько весит платье императрицы? Рассказывает Нина Ивановна Тарасова, заведующая сектором прикладного искусства отдела истории русской культуры Эрмитажа.

Татьяна Тарасова: "Костюм - это имидж, костюм - это знак, костюм - это символ двора. И то, что этот костюм на протяжении всех лет, практически до 1917 года сохранился незыблемым, но с небольшими изменениями, говорит о крепости и мощи двора. Николай I - это два предмета костюма: нижнее платье, или его сарафанным можно назвать, с широкой каймой, украшенное золотыми или серебряными нитями, и верхнее платье с разрезанным откидным рукавом. Когда в моду вошли кринолины, стало трудно это двухчастное платье использовать. Дамы, как бы они не следили за регламентом одежды, все равно хотели выглядеть модными. Надо было подчеркнуть силуэт, поэтому были введены некоторые изменения. Поэтому со времен Александра II костюм состоит уже из трех предметов..."

Эфир сегодня, 22 июня, в 22:00 (мск)

Фото: www.liveinternet.ru