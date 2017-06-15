Малые голландцы - музыка для глаз

Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Четверг, 22:00;

Дата выпуска: 15.06.2017

Секреты бессмертия малых голландцев открывает ведущий специалист пресс-службы Государственного Эрмитажа Лариса Аэрова.

Лариса Аэрова: "Голландия - та прекрасная часть Нидерландов, которая одержала победу в буржуазной революции, и в итоге семь ее провинций получили независимость. В их числе был город Лейден, где родился Рембрандт ван Рейн. Гражданам было предложено либо никогда не платить налоги, либо построить в городе университет. Удивительно, но они предпочли второе. В этом университете был и Рембрандт. Об этом редко упоминают исследователи, но если бы художник не был на университетской скамье, то вряд ли бы сюжеты его картин были настолько глубоки..."

Эфир 15 июня в 22:00 (мск)