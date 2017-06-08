Птицы - вестники богов. Передача вторая

Радиопрограмма: Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Четверг, 22:00;

 

Дата выпуска: 08.06.2017

Слушайте сегодня вечером продолжение беседы со старшим научным сотрудником Государственного Эрмитажа, заведующей сектором отдела западно-европейского прикладного искусства Татьяной Косоуровой.

Эфир 8 июня в 22:00 (мск)

Птицы - вестники богов. Передача первая 