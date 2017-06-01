Птицы - вестники богов. Передача первая

Радиопрограмма: Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Четверг, 22:00;

Дата выпуска: 01.06.2017

«Птицы – вестники богов, в музыке и живописи». Рассказывает старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, заведующая сектором отдела западно-европейского прикладного искусства Татьяна Косоурова.

Татьяна Косоурова: "Юпитер, Юнона, Меркурий, Венера, Марс.. У каждого бога была своя птица. Если у Юпитера орел - символ власти и силы, то у Юноны павлин означает царственность, красоту. Венеру иногда изображали в колеснице, запряженной голубями. Голуби символизировали и Амура, ее сына. Сова выражала мудрость, ей покровительствовала Минерва или Афина. Лебедь относился сразу нескольким богам - Венере, Меркурию..."

Эфир сегодня, 1 июня, в 22:00 (мск)