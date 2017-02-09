Русские усадьбы. Программа вторая

Радиопрограмма: Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Четверг, 22:00;

Дата выпуска: 09.02.2017

Наталья Анатольевна Сидорова, сотрудник Государственного Эрмитажа, кандидат культурологии, продолжает свой рассказ о русских усадьбах.



Эфир сегодня, 9 февраля, в 22:00 (мск)



Предыдущую программу можно послушать здесь