Русские усадьбы. Программа вторая

Наталья Анатольевна Сидорова, сотрудник Государственного Эрмитажа, кандидат культурологии, продолжает свой рассказ о русских усадьбах.
Эфир сегодня, 9 февраля, в 22:00 (мск)
Предыдущую программу можно послушать здесь
Радиопрограмма: Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу
Четверг, 22:00;
Дата выпуска: 09.02.2017
Наталья Анатольевна Сидорова, сотрудник Государственного Эрмитажа, кандидат культурологии, продолжает свой рассказ о русских усадьбах.
Эфир сегодня, 9 февраля, в 22:00 (мск)
Предыдущую программу можно послушать здесь