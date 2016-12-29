Балы в Зимнем дворце. Передача первая

Радиопрограмма: Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Ирина Кленская

Виктор Енченко

Время выхода: Четверг 22:00

Дата выпуска: 29.12.2016

О традициях балов, которые проводились в Зимнем дворце Петербурга, рассказывает кандидат культурологии, научный сотрудник Эрмитажа, Наталья Сидорова.

Наталья Сидорова: "Большие праздники и знаменательные события при дворе всегда сопровождались балами и маскарадами. Они устраивались круглый год и прерывались только на время поста. Разумеется, главным сезоном для проведения балов была зима. Это увлечение пришло в Россию из Европы, где балы были известны еще с XI века, а во времена Людовика XIV уже существовали правила проведения бального церемониала".

Эфир сегодня, 29 декабря, в 22:00 (мск)