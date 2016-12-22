Портбукеты Зимнего дворца

Радиопрограмма: Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Ирина Кленская

Виктор Енченко

Время выхода: Четверг 22:00

Дата выпуска: 22.12.2016

О коллекции портбукетов в Зимнем дворце рассказывает Татьяна Никодимовна Косоурова, заведующая сектором декоративно-прикладного искусства отдела западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа.

Татьяна Косоурова: "Портбукеты - изящные ювелирные изделия. Название придумали, конечно,французы. Porte - нести. Bouquet - букет. Приспособление для того, чтобы можно нести с собой небольшие букеты живых цветов. Это были миниатюрные вазочки от 7-8 до 15 сантиметров. Они имели ручку, за которую их держали. В вазочку вставляли или мокрый мох, или стеклянные сосуды с водой, и помещали сверху живые цветы. Были специальные зажимы - либо булавки, либо крепления, которые изобрели уже в XIX веке…"

Эфир 22 декабря в 22:00 (мск)

Фото: imgculture.ru