Портбукеты Зимнего дворца

О коллекции портбукетов в Зимнем дворце рассказывает Татьяна Никодимовна Косоурова, заведующая сектором декоративно-прикладного искусства отдела западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа.
Татьяна Косоурова: "Портбукеты - изящные ювелирные изделия. Название придумали, конечно,французы. Porte - нести. Bouquet - букет. Приспособление для того, чтобы можно нести с собой небольшие букеты живых цветов. Это были миниатюрные вазочки от 7-8 до 15 сантиметров. Они имели ручку, за которую их держали. В вазочку вставляли или мокрый мох, или стеклянные сосуды с водой, и помещали сверху живые цветы. Были специальные зажимы - либо булавки, либо крепления, которые изобрели уже в XIX веке…"
Эфир 22 декабря в 22:00 (мск)
Фото: imgculture.ru