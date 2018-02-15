Смыслы музея

Хороший тон… Прогулки по Эрмитажу

Четверг, 20:30;

Дата выпуска: 15.02.2018

О пространстве и предназначении сегодняшних музеев рассуждает генеральный директор Государственного Эрмитажа – Михаил Пиотровский.

Михаил Пиотровский: "Культура - это набор табу. Когда ты знаешь, чего делать нельзя, становишься культурным человеком. Мы должны воспитывать хороший вкус и понимание того, чего делать нельзя. Если тебе что-то не нравится в музее, не надо кричать и махать руками, просто не заходи туда. Можно говорить о чем угодно, но не поднимать руку на то, что входит в категорию искусства... "

Эфир 15 февраля 2018 года в 20:30 (мск)