Юлия Де-Клерк: «Будет много новых имён»

Интервью

Подборка интервью на радио "Орфей"

Дата выпуска: 26.11.2019

Музей изобразительных искусств имени Пушкина готовится к открытию «Декабрьских вечеров Святослава Рихтера». Это одно из центральных событий года музыки Великобритании и России. Главная тема фестиваля — «Прогулки с Томасом Гейнсборо». О программе концертов и английской музыке мы поговорили с программным директором смотра Юлией Исааковной Де-Клерк.

Есть мнение, что Британия — это страна без великой музыки. Без своего Моцарта, Баха, Чайковского. Кроме Пёрселла и Бриттена в Англии никого нет. Согласны ли вы с этим?

Не согласна. Пёрселл и Бриттен стоят в числе великих музыкантов — это аксиома. Генри Пёрселл — одна из подлинных вершин эпохи барокко, он во многом опередил континентальную европейскую музыку и подвёл итог достижениям английской школы. Поэтому вполне заслуженно получил титул «Британского Орфея». Пёрселл автор не только гениальной оперы «Дидона и Эней», кстати далеко не первой, но и духовной, инструментальной музыки. Одну из первых опер и последнюю «маску для развлечений короля» «Венера и Адонис» Джона Блоу мы представим на нынешнем фестивале (20 декабря). Это знаковое событие, потому что в Европе оперу знают давно, рукопись была обнаружена в 1902 году, первые записи сделаны в 1980-х, но для России это премьера и настоящее открытие. Мы познакомим публику и с другими именами британских композиторов-современников, предшественников и последователей Пёрселла. В начале двадцатого века английская музыка переживала этап нового возрождения, начавшийся с Элгара, «говорившего по-английски, но с сильным немецким акцентом», и завершившийся Бриттеном в середине XX века, композитором вернувшим Англию на музыкальный Олимп. Среди композиторов XX века — он абсолютная вершина. Бриттену удалось соединить любовь и пиетет к национальной традиции с современным языком и мироощущением.

Если говорить о современной английской музыке, то у нас весной прошёл фестиваль в рамках года музыки Великобритании и России, который был приурочен к выставке «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа», где мы представили британских композиторов-современников. Композиторов «манчестерской группы» хорошо знают в Европе, но плохо знают у нас. В частности, Питер Максвелл Дэвис — один из ярчайших представителей этой школы, частный ученик «двенадцатитоновой Лиззи (Элизабет Лаченс), оттолкнувшийся как и другие (например, Александр Гёр) от «нововенской школы» и продолжавший развивать серийную технику на почве английской традиции. У нас прозвучали «Восемь песен безумного короля» (1969) — где потрясающе сочетается поэтическая и музыкальная традиция «безумных песен (mad songs), идущая от эпохи XVII века, от «безумного театра» пациентов госпиталя Марии Вифлеемской («Бедлам), куда люди приходили поглазеть на душевнобольных с современным подчеркнуто экспрессивным прочтением этого традиционного жанра в музыке XX века. Мы также исполнили квартет Элизабет Лаченс, посвященный Фрэнсису Бэкону. У нас её совершенно никто не знает, а между тем, Лаченс одна из первых женщин, обратившаяся к серийной технике и писавшая отличную музыку. В Англии её называли «королевой ужасов», поскольку она с большим успехом сочиняла музыку для фильмов-ужасов, где её «ультрасовременный язык» казался органичным. Она дружила с Фрэнсисом Бэконом, была частным учителем многих известных композиторов (Александр Гёр, Ричард Родни Беннетт). Я считаю, что сейчас мы открываем для себя английскую музыку. В отличие от австро-немецкой и французской традиции, мы её мало знаем.

Почему?

У английской музыки была очень тяжёлая судьба. До эпохи Реформации она развивалась чрезвычайно бурно, потом наступил огромный перерыв почти в 200 лет. Разве мы не знаем английских вирджиналистов: Булла, Бёрда, Гиббонса и других. Это классика «золотого века английской музыки». А английская хоровая музыка? Ее традиции многоголосия уходят в эпоху Средневековья. Есть люди, которые мало интересуются старинной музыкой, в частности музыкой эпохи ренессанса и барокко. В России бум старинной музыки начался в 1960-е годы одновременно со второй волной авангарда. После этого многие современные композиторы обратились к жанрам доклассической эпохи, к ладовому своеобразию этой музыки (модальность), как к модели создания современных сочинений. Сегодня историческое музицирование — одно из ведущих направлений исполнительской практики. На Западе давно существуют универсальные музыканты, которые одинаково блестяще исполняют музыку Ренессанса и современные сочинения. У нас «пионерами» на этом тернистом пути были Алексей Борисович Любимов, Андрей Волконский и его ансамбль «Мадригал». Андрей Михайлович первый (после авангарда 1910-х) пытался привить на советской почве серийную технику.

Какие особенности у английской музыки?

Англию не даром называют страной хоровой культуры. Это страна, которая ещё со времён средневековья имела потрясающую школу хорового пения и многоголосья. С XVII века в Англии проходят фестивали хоровой музыки. Эта замечательная традиция приобщает молодёжь к музыкальной культуре. Яркий пример — основатель, художественный руководитель и дирижер ансамбля «I Fagiolini» Роберт Холлингворт, впервые приезжающий в Россию со свои ансамблем и выступающий на фестивале «Декабрьские вечера». Роберт еще мальчиком пел в знаменитом хоре Херефордского кафедрального собора и участвовал в знаменитом «Фестивале трёх хоров». Поэтому не случайно на первом курсе университета он создал свой уникальный ансамбль, в репертуаре которого музыка эпохи ренессанса и одновременно музыка XX-XXI века. Хоровая культура сильно повлияла на развитие инструментальной музыки, что можно проследить на примере народного музицирования. На фестивале состоится концерт «Дорога на Килкенни» (14 декабря), музыканты ансамбля Франсуа Лазаревича «Les Musisens de Saint Julien» будут исполнять старинную ирландскую музыку. Один из основоположников «английского музыкального Возрождения», композитор Ральф Воан-Уильямс, в статье к сборнику английской народной музыки, писал: «Мы знаем из достоверных и авторитетных источников, что народная английская музыка может быть плохой, либо она ирландская». В этой шутке есть доля истины...

На концерте прозвучат вокальные и инструментальные жанры ирландской музыки XVII-XVIII веков, включая зажигательные танцы (рилы, джиги, слайды). Будет представлен оригинальный ирландский вокальный стиль шан-нос в жанрах баллады, колыбельной, куплетах и бардовских песнях. У этого традиционного вокального стиля чрезвычайно развито импровизационное начало, кроме того, исполнитель использует в пении форшлаги, трели, глиссандо. Эти приёмы затем перейдут в инструментальную музыку. Если вспомнить вокальную музыку, особенно таких композиторов как Джон Данстейбл, Роберт Ферфакс или Томас Таллис, то их влияние очевидно в области органной и клавирной музыки. Отличный пример — In Nomine (инструментальная форма полифонических пьес, широко распространенная в среде английских вирджиналистов) композитора XVI века Джона Тавернера — заключительный раздел части Benedictus его мессы Gloria Tibi Trinitas. Этой знаменитой пьесе — единственной во всей мессе, где cantus firmus звучит в полном проведении — была предопределена дальнейшая жизнь в качестве самостоятельного жанра английской инструментальной музыки.

В английской музыке всё шло «crescendo» до XVIII века, затем усилилось влияние континентальной Европы. К примеру, органист и клавесинист Патрик Айртон считает, что влияние итальянцев и французов повредило развитию английской традиции, а Алексей Борисович Любимов, напротив, полагает, что немецкая полифония и итальянская вокальная и инструментальная культура обогатили английскую музыку. Если в Германии Реформация ознаменовала подлинную революцию и подъем в музыкальной культуре, то в Англии пуританская мораль уничтожила английскую музыку. Знаменитая Викторианская эпоха славилась развитием литературы, театра, живописи, но не музыки.

В XVIII веке в Англии стремительно начал развиваться музыкальный рынок в современном понятии этого слова. В страну едут музыканты со всей Европы. Про это удивительное время, в которое жил Томас Гейнсборо, мы расскажем в концертах «Дух Гейнсборо» (13 декабря) и «Музыкальная интервенция» (12 декабря). Обе программы посвящены музыкальному Лондону, когда он стал подлинной «музыкальной Меккой» для выдающихся композиторов и виртуозов из других стран, прежде всего Германии и Италии. Достаточно назвать Генделя, Абеля, Баха, Гайдна, Порпору, Джеминиани и многих других, нашедших в Англии свой второй дом или свое вдохновение.

Что означает «дух Гейнсборо»?

Нынешние «Декабрьские вечера» неразрывно связаны с выставкой работ Томаса Гейнсборо, поэтому фестиваль мы назвали «Прогулки с Томасом Гейнсборо». На выставке будут представлены портреты и пейзажи художника. Сам Гейнсборо был очень оригинальной фигурой — не только блестящий живописец, но и невероятный меломан, он знал практически всех великих музыкантов своего времени, проживавших в Англии. Дружил и писал портреты «лондонского Баха» (Иоганна Кристиана), Карла Фридриха Абеля — создателей первых абонементов и публичных концертов в Лондоне. Художник писал портреты замечательного семейства Линли, где все играли, пели и сочиняли музыку. Это семейство Чарльз Бёрни окрестил «соловьиным гнездом». Гейнсборо был членом практически всех музыкальных кружков и обществ, играл на многих инструментах, музыка была его страстным увлечением на протяжении всей жизни.

Когда мы выстраивали программу концертов, то пытались создать параллельную историю и передать дух этого свободолюбивого художника, для своей эпохи он был очень дерзким, не боялся импровизировать, презирал каноны, которые с удовольствием нарушал.

Программа «Дух Гейнсборо» включает сочинения композиторов, с которыми Гейнсборо дружил, которых писал, и которые стали ведущими музыкантами своей эпохи. Кроме Увертюры к опере «Дуэнья» англичанина Томаса Линли-младшего, прозванного «британским Моцартом», прозвучат инструментальные концерты немцев Абеля и Баха.

Концерт «Музыкальная интервенция» полностью посвящён иностранцам, которые прославили английскую музыку в XVIII веке, начиная с Генделя, Порпоры, Джеминиани, Верачини и т.д. В этом концерте будет участвовать Макс Эмануэль Ценчич, который исполнит арии из опер Генделя и Порпоры. С другой стороны, программа представит итальянскую скрипичную школу, которая оказала колоссальное влияние на европейскую музыку. Имена виртуозов Джеминиани, Верачини и Феличе де Джардини были известны каждому лондонскому меломану. В роли итальянского скрипача-виртуоза выступит восходящая звезда, скрипач из Австрии Юрий Ревич. Для этого концерта он специально везет скрипку Страдивари.

Музыкой каких веков ограничивается фестиваль?

Мы не стремились иллюстрировать одну эпоху и не думали о хронологии. Ретроспектива английской музыки XVII-XVIII веков получилась естественно, поскольку мы прежде всего, отталкивались от Гейнсборо, тем его творчества и его натуры. К примеру, значительная часть выставки — пейзажи. Гейнсборо придавал им даже большее значение, чем своим знаменитым портретам, которые его прославили. Сам бог велел сделать нам программу, посвящённую музыкальному пейзажу. Мы связались с потрясающим английским ансамблем «I Fagiolini». Коллектив великолепно исполняет сочинения разных эпох: от Ренессанса до современной музыки. Они предложили программу «Времена года» (8 декабря), в которую войдут сочинения европейских композиторов разного времени, объединённые только темой природы. Вокальный ансамбль a capella исполнит «музыкальные пейзажи» композиторов, начиная со средневековых анонимов и заканчивая музыкой двадцатого века (Жанекен, Монтеверди, Ферре, Бриттен, Пуленк, Хьюз и другие). Здесь возникает тема английской хоровой музыки и хоровой культуры.

Стоит назвать несколько больших программ, которые воссоздают картину английской хоровой музыки, в том числе и вдохновлённой Англией. Концерт «Rejoice» (6 декабря), посвящен двум «британским Орфеям»: Пёрселлу и Бриттену. Но на этот раз мы исполняем их духовную музыку. Прозвучат знаменитые антемы Пёрселла, которые, в частности, звучали во время коронаций и бракосочетаний английских монархов, а также духовные гимны Бриттена. Для Бриттена Пёрселл был источником вдохновения, он называл его «духовным отцом». Это очень интересно, юный Бриттен начинает с гимнов Марии, потом святой Цецилии, сначала копирует жанр, затем опираясь на английскую барочную традицию, придаёт ему современное звучание. В этом же концерте прозвучат чудесные Carols («Рождественские песнопения») Бриттена в исполнении Хора мальчиков Академии хорового искусства имени Попова в сопровождении арфы.

Программа концерта 3 декабря («God save the Queen») объединяет двух современников: англичанина Уильяма Бойса и венского классика Йозефа Гайдна. Бойс — один из самых авторитетных английских композиторов второй половины XVIII века, мастер королевской музыки, его духовные сочинения и антемы никогда не исчезали из репертуара, а вот инструментальная музыка была забыта надолго и открыта сравнительно недавно. Первое отделение будет отдано Бойсу (антемы и симфонии), а во втором прозвучит монументальная «Нельсон-месса» Гайдна (1798), которую современники связали с победой адмирала Нельсона над Наполеоном в битве при Абукире. Один из лучших оркестров старинной музыки («Оркестр века Просвещения») под управлением Пола Гудвина представит шедевр Гайдна в оригинальной редакции, написанной для оркестра князя Эстергази (без деревянных духовых и валторны).

На какие ещё программы стоит обратить внимание?

Мы с большим нетерпением ждем в гости трубача Марка Беннетта и его специально созданный для фестиваля «London baroque brass». По нашей просьбе Марк собрал лучших духовиков, играющих на барочных и ренессансных трубах, тромбонах, цинках, они везут в Москву потрясающую программу церемониальной и театральной музыки, писавшейся для духовых. Мне кажется, что в акустике мраморного Белого зала, медь должна звучать необыкновенно «духоподъемно». Разумеется, мы не смогли пройти мимо фигуры Джона Филда. Этого композитора многие знают, ведь он один из родоначальников романтической музыки, создатель жанра фортепианного ноктюрна, жил и умер в России. Музыка Филда и Глинки прозвучит в самом конце фестиваля, в литературно-музыкальной фантазии по роману Стерна «Сентиментальное путешествие» (23 декабря). Этот спектакль позволил нам перекинуть мостик между Англией и Россией, поэтому кроме Глинки прозвучат пьесы Бортнянского, Фомина, Козловского, а также наших современников Николая Капустина и Игоря Холопова.

А на открытии фестиваля (1 декабря) ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Абрамовича Башмета исполнят сочинения композиторов «английского музыкального Возрождения» — Элгара, Бриджа, Воана-Уильямса, конечно, Бриттена, а также нашего современника Джона Тавенера. Здесь снова образуется арка Англия-Россия, ведь Тавенер принял православие, для него русская духовная традиция значила очень многое, мы представим его знаковое произведение «Покров Пресвятой Богородицы».

В программах будет много новых имён, возможно, они не столь известны российской публике, но их музыка заслуживает внимания, а сами композиторы являются гордостью английской музыкальной культуры. В целом же музыкальная программа фестиваля — это продуманный в своём разнообразии жанров, стилей, а также имён контекст к выставке Томаса Гейнсборо.

интервью Никиты Курочко