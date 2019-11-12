Дмитрий Сибирцев: «Детский спектакль должен быть чуть-чуть лучше взрослого»

Интервью

Подборка интервью на радио "Орфей"

Дата выпуска: 12.11.2019

Премьера оперы для детей и взрослых «Продавец игрушек» пройдёт в театре «Новая Опера» 23 и 24 ноября. Как возникла идея спектакля и какой должна быть современная детская постановка, рассказал директор театра «Дмитрий Сибирцев».

Как возникла идея поставить оперу «Продавец игрушек»?

Спектакли для детей должны меняться часто. Это помогает охватить разные возрастные группы. У нас есть спектакль «Кошкин дом», который совсем для маленьких, для более подготовленных — «Гензель и Гретель». Посмотрим, что будет с «Продавцом игрушек». Композитор Алексей Шелыгин очень талантливый, для него это был интересный опыт написания оперы. Сюжет достаточно известный и популярный, на его основе уже есть несколько театральных представлений и был снят фильм, в котором играл Пьер Ришар. К тому же есть две сильные литературные составляющие: автор самой пьесы Виктор Добросоцкий и автор стихов Кирилл Крастошевский. Они смогли сделать красивую текстовую историю, не менее красивую, чем сделала в русском варианте «Гензель и Гретель» Катя Поспелова.

Каким сегодня должен быть детский спектакль?

Новой составляющей не открою: детский спектакль должен быть такой, как и взрослый, только чуть-чуть лучше. Мне бы очень хотелось, чтобы наш режиссёр Алексей Вэйро попробовал себя ещё и в этом жанре. Такие игровые спектакли, где всё необходимо насытить действием и движением, где очень важны взаимодействия между партнёрами у Вэйро должны хорошо получаться. На мой взгляд, его спектакль «Игроки» по Шостаковичу был одним из лучших наших спектаклей при мне поставленных. Правда, музыкальный вариант пока что не с чем сравнить, потому что музыка в «Продавце игрушек» совершенно новая. Но это и соответствует названию нашего театра. В этом году мы сделали оперу «Пушкин», в основе которой тоже совершенно новое сочинение, сейчас «Продавец игрушек», а в следующем году будем работать над сугубо классическим материалом и детских спектаклей не предвидится. «Продавец игрушек» должен стать спектаклем текущего репертуара.

Какие у вас личные ожидания от грядущей премьеры?

Я не очень люблю заходить в класс во время репетиций, но один раз зашёл и попал на удачный монолог директора из «Продавца игрушек». Все посмеялись, потому что я вошёл именно в этот момент. Большая заслуга принадлежит Дарье Синцовой, художнику с которой Вэйро работал над «Игроками». Они же сделали очень интересное решение в «Жизни за царя». Мне кажется, «Продавец игрушек» будет яркой, зрелищной и очень мелодичной оперой.