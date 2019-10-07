Виктор Добросоцкий: «Каждый человек – это чудо»

Интервью

Дата выпуска: 07.10.2019

Театр «Новая Опера» готовит премьеру – оперу-фантазию «Продавец игрушек». В основе постановки одноимённый роман Виктора Добросоцкого. В центре сюжета – юноша Николя, потомок русских князей рода Берских, эмигрировавших во Францию. Главный герой оказывается в России, где обретает свои корни, родину и любовь. С автором либретто и романа встретился наш корреспондент Никита Курочко.

Н. Курочко: Чем вы вдохновлялись при создании романа и чем хотели поделиться с читателем?

В. Добросоцкий: В жизни есть вещи, которые тебя удивляют. И когда тебя что-то удивляет, естественно, ты хочешь кому-то об этом рассказать.

Меня удивило знакомство с потомком князей Барятинских. Этот человек, невероятно похожий на своего прапрадеда, пользуется сегодня всеми привилегиями почётного гостя России. Почему? Князья Барятинские построили в Марьиной Роще один из самых красивых дворцов. Романтичная история была такова, что этот дворец строился только для того, чтобы всего одну ночь государь проспал в нём, сделал лишь одну остановку. Вокруг дворца много легенд с сокровищами. Поэтому и выдумывать ничего не пришлось.

Когда я встретил потомка князей Барятинских, он шёл с супругой. Он нёс себя, потому что он жил в 240-метровой комнате дворца, где жил его прапрадед. Кровь князя Барятинского, которая течёт в нём, проявилась на русской земле его величием. И вот он стал рассказывать мне, как надо управляться с Россией. В этот момент я спросил: «Простите, а чем вы занимаетесь?» Когда он услышал мой вопрос, он вдруг стал таким маленьким-маленьким и говорит: «Ну, понимаете, как вам объяснить?.. Ну, я… я работаю… ну, я работаю продавцом в супермаркете в Страсбурге». Мне показалось интересным перевоплощение человека такого важного, такого красивого, таких кровей в человека, который сегодня живёт другой жизнью.

И в течение двух недель я написал роман. Он получился очень правдивым, потому что я использовал много местного материала, который говорил о том, что князья Барятинские были удивительно креативными, передовыми людьми эпохи. А когда мы готовили художественный фильм, обнаружилось, что был другой княжеский род, который изобрёл некое рождественское стекло. Оно переливалось удивительными световыми излучениями, а при соприкосновении звучало неповторимыми рождественскими трелями. Естественно, когда что-то пишешь, соединяешь какие-то пазлы. Вот и получилось, что роман основан на судьбах нескольких героев, которые когда-то были русскими князьями.

Н. Курочко: Николя, главный герой романа, радуется своей работе продавца игрушек. А прототип не радовался работе продавца в Страсбурге.

В. Добросоцкий: Герой романа радуется. Но в романе раскрывается конфликт с жизнью, когда ты ещё не потерял идеалы детства, а весь мир уже потерял их. Идёт давление на тебя, и ты находишься в вакууме, в атмосфере непонимания, и по большому счёту ты, наверное, несчастен.

Создавая роман, я не списывал всё с реальности. Прототип – это лишь идея. А дальше – передача эмоций, смыслов. Роман – это не сюжет. Это смыслы. Трагедия и вместе с тем счастье, когда ты пишешь об одном, а понимают другое. Читатель ищет что-то своё, преображает факты, пропуская их через свой опыт, через свои духовные ценности. Поэтому кто-то видит притчевость, кто-то – юмор, кто-то – только любовь, кто-то – романтику, а кто-то – исторические корни. В этом, пожалуй, главное преимущество искусства: книга начинает жить своей жизнью, и ты имеешь к ней отношение, но уже не на все сто процентов, потому что она становится частью других людей, по-своему интерпретирующих те или иные события.

Н. Курочко: Как книга переродилась в оперу? Как вы пришли к этому?

В. Добросоцкий: В русском языке есть два слова: «сложно» и «просто». В центре слова «сложно» – ложь. Человек говорит: «Это сложный роман, сложная история». Если люди не понимают, значит, это ложь. А в основе слова «просто» – рост, то есть развитие. На мой взгляд, интересны те литературные материалы, которые дают ясную картину. Они ярко доносят смыслы. Если в произведении отсутствует ценностная философия для каждого человека, оно бессмысленно.

Роман «Продавец игрушек» очень прост и по сюжету, и по характеру героев. Но в нём спрятаны глубокие смыслы, благодаря которым люди, соприкасаясь с героями, начинают переосмысливать себя. Он напоминает о том, что надо верить в чудеса, в любовь, в дружбу, никогда не переставать двигаться вперёд и идти к своей мечте. Вот такие обыкновенные, казалось бы, смыслы соприкасаются с романтикой оперы. Ведь опера не может находиться в разряде обыкновенного: цинизма, прагматизма, банальности. Это как раз то искусство, которое способно передавать огромные эмоциональные смыслы гораздо более масштабно, чем драматический театр.

Я думаю, именно поэтому Алексей Шелыгин вдохновился и решил создать оперу. Наверное, по той же причине потрясающий по точности, юмору и жизнерадостности поэт Кирилл Крастошевский написал прекрасные стихи.

Уникальность оперы в том, что она не была написана и отдана в «Новую оперу». Она рождалась совместно с творцами «Новой оперы», с режиссёром-постановщиком Алексеем Вэйро. Возникла прекрасная творческая группа одержимых людей, желающих создать добрую, приятную, красивую и умную историю, которая принесёт удовольствие зрителю. Когда соединяется энергия творцов и они смотрят в одну сторону, как правило, создаётся произведение, которое нравится людям. Мне несказанно повезло, что я соприкоснулся с такими прекрасными людьми, которые поверили в сказку для взрослых, написанную мной, и воплотили её в музыкально-поэтическом произведении.

Н. Курочко: Будет ли отличаться от книги история, рассказанная в опере?

В. Добросоцкий: Каждый жанр насыщает произведение новыми творцами. Я всего лишь написал книгу, в которой рассказал романтическую историю. А дальше, когда стал сниматься фильм, режиссёр открыл в ней новые грани, новых героев, новую философию. И нельзя сказать, что стало лучше или хуже. Просто началось развитие этой истории. Оно не зависело от меня. Растёт ребёнок, и мир вокруг него меняется.

Так произошло и с оперой. Опера вообще не похожа ни на книгу, ни на фильм. Она написана в совершенно другом жанре. Опера, мне кажется, удивит даже тех, кто прочтёт книгу и будет думать, что, скорее всего, он знает содержание. На самом деле это не так: содержание придумали и наполнили новыми смыслами новые творцы. Общая канва и сюжетные линии сохраняются, рождественское настроение точно будет, но духовный мир героев трансформировался. Безусловно, трансформация эта произошла с участием Кирилла Крастошевского и Алексея Шелыгина. Поэтому мы должны сразу заявить с долей иронии: если что-то в опере не так, то это они; а если опера прекрасна, это я.

Н. Курочко: Один из центральных смыслов оперы – игрушка. По словам режиссёра, существует две категории игрушек: игрушка-дар и игрушка-собственность. А что такое игрушка в вашем понимании?

В. Добросоцкий: В моём понимании это связь с детством, наивность, определённая защита человека. Ведь психологи говорят, что первый предмет, который социализирует человека, – это игрушка. Когда человек растёт, он опирается на то, что у него есть игрушка. Потом человек взрослеет, и у него появляются новые игрушки: он коллекционирует машины, деньги. Поэтому игрушка – философское понятие с одной стороны и совершенно конкретная вещь с другой.

Мой герой убегает из мира прагматизма в мир детства, где всё было понятно. Можно сказать, что это инфантильность. А можно сказать, что это чистота. Здесь каждый выберет свой вариант. Но то, что герой красив, способен на добрые дела, на чистые поступки, на красивую любовь – идеалы, которые формируются в детстве, – это крайне ценно.

Мы говорим зрителям: «Подожди, обернись, не так уж быстро теряй всё, что тебе дано в детстве!» Ведь в детстве мы намного умнее, чем сейчас. Ребёнок намного точнее определяет, где добро, где зло, где хороший человек, где плохой. Ребёнок очень мудр, несмотря на свою наивность. Мудрость ребёнка намного выше, чем мудрость зрелого человека, потому что ребёнок не теряет интуицию. Он смотрит на жизнь широко открытыми глазами, старается познать жизнь, идёт вперёд. Он парит и во сне, и наяву. А с возрастом крылья наши становятся всё меньше и меньше, и мы начинаем ходить по земле. Поэтому для меня игрушки – это мир детства, мир высокого морального полёта.

Не стесняйтесь быть детьми: не стесняйтесь играть, быть честными и откровенными, не стесняйтесь любить, говорить правду, не стесняйтесь говорить добрые слова. Не стесняйтесь! На самом деле детскость в людях – это неплохая черта. Она возвышает личность открытостью, которой сегодня в обществе, по сути дела, не хватает.

Н. Курочко: Каковы ваши ожидания от премьеры? Какие эмоции вы хотите увидеть на лицах зрителей?

В. Добросоцкий: Наша история повествует о рождественском чуде, о том, что каждый человек – это чудо и каждый человек имеет свою глубинную правду жизни, которую он реализует в своём поведении. Зритель не должен разбираться в смысле жизни каждого героя. Для меня крайне важно, чтобы семья, которая пошла на оперу, насладилась красивой музыкой, полетала вместе с героями в просторе приключений, любви, дружбы. Потом зрители выйдут из зала счастливыми, потому что они поверили в чудо: в то, что всё в этом мире будет хорошо, и их семья тоже будет счастливой, и детям обязательно повезёт, как повезло продавцу игрушек. И вот с таким настроением они продолжат своё путешествие по жизни.

Ради чего мы создаём наш спектакль? Ради того, чтобы люди получили удовольствие, стали чуть-чуть счастливее и нашли в себе силы изменить жизнь в лучшую сторону.

Премьерные показы в «Новой Опере» пройдут 23 и 24 ноября.