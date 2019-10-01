Саратовский музыкальный марафон

Интервью

Дата выпуска: 07.10.2019

Целые сутки будет звучать живая музыка в Большом зале Саратовской консерватории. Грандиозным марафоном один из старейших музыкальных вузов России отметит день рождения. О проекте с ректором СГК Александром Занориным побеседовал Андрей Ноздреватых.

А. Ноздреватых: Как появилась идея сделать музыкальный марафон?

А. Занорин: Мы в течение года обсуждали новые проекты. И один из наших креативно мыслящих педагогов, доцент кафедры специального фортепиано Игорь Николаевич Виноградов предложил в преддверии стосемилетия Саратовской консерватории провести двадцатичетырёхчасовой марафон. В течение суток мы в режиме нон-стоп будем представлять слушателям калейдоскоп различных стилей, жанров и направлений, который призван отразить всё то, что происходит у нас в консерватории: то, что мы изучаем, о чём мы говорим, что мы исполняем.

Цель проекта совершенно очевидна: привлечь и заинтересовать как можно больше слушателей, имеющих разные вкусы, разные убеждения и предпочтения.

Идея проекта стала двигателем поиска новых форм организации концертов. Сегодня концерт в его традиционном формате теряет свою привлекательность. Поэтому мы ищем новые формы, которые представляют собой синтез искусств, когда, например, музыка сочетается с инсталляциями, с видеорядом. Наш проект подразумевает взаимодействие различных искусств: музыка — кинематограф, музыка — живопись, музыка — поэзия.

А. Ноздреватых: Какова программа марафона?

А. Занорин: Мы составили необычную программу. Это драматургически выстроенный цикл, где каждому времени суток соответствуют определённые стили и настроения. Например, ночью нас ждут музыкальные медитации — репертуар, который способствует размышлениям, успокоению. Утренние часы будет сопровождать бодрящий фольклорный ритм. А вечером будут преобладать традиционные, классические жанры. Программа фестиваля целиком и полностью состоит из выступлений коллективов и выпускников нашего вуза.

Открытие музыкального марафона (20 октября в 18:30) ознаменуется концертом мастеров искусств консерватории — наших педагогов, известных артистов.

Затем выступит коллектив, который я имею честь возглавлять, — Архиерейский мужской хор Саратовской митрополии. Это жанр духовной музыки, древние напевы, монастырская традиция — очень необычная и редко исполняемая музыка, являющаяся частью нашей церковно-певческой культуры. Далее яркую и интересную программу представит Брандт Брасс Ансамбль — коллектив медных духовых инструментов. Вслед за ним Поволжский камерный оркестр, который возглавляет наш выпускник Михаил Мясников, исполнит «Stabat Mater» Перголези. Следом выступит ансамбль старинной музыки «Musica Felice».

После полуночи на сцену выйдет интересная исполнительница, автор, мастер художественного слова Валентина Бакулина, которая представит программу под названием «Трепетная музыка в звучащем слове». Затем «Орган при свечах» — чарующий концерт органной музыки.

Глубокой ночью мы будем проводить интересный лекторий, который называется «Наука и музыка». Наш учёный Вадим Генин поделится находками музыковедов и расскажет о различных периодах взаимодействия музыки и науки: музыка чисел, музыка вне пространства и так далее.

Примерно в четыре часа утра наш ансамбль старинной музыки «Алиенор» поможет расположить публику к длительным размышлениям, представив очень широкий спектр ярких сочинений в программе «У времени нет места».

Ну а дальше — по нарастающей. Под утро, в 4:30 — программа «Музыка тишины». Пробуждению поспособствует перформанс ансамбля ударных инструментов «Crash-band» и контрабасиста Дмитрия Толочкова. В последующие часы студенты и выпускники консерватории, фольклорные ансамбли будут пробуждать публику и настраивать её на позитивный лад.

В проекте представлены не только классические, но и эстрадные жанры. Например, интересную программу исполнит эстрадно-симфонический оркестр «Bright-Light», который в своё время сложился среди студентов.

А завершат наш марафон три ведущих коллектива: народный хор, симфонический оркестр и оркестр русских народных инструментов. Заключительный концерт коллективов консерватории ознаменует закрытие нашего фестиваля, которое состоится 21 октября в 18:30.

А. Ноздреватых: Сколько стоят билеты? Можно ли приобрести абонемент на все концерты?

А. Занорин: Билеты на наши концерты недорогие. Мы не ставим задачи заработать. Это просветительская акция, которая направлена на привлечение публики в наш вуз — один из старейших вузов. Мы хотим популяризировать классическое искусство в нетрадиционных, необычных формах, привести слушателя к ощущению гармонии с окружающим миром. Поэтому люди за небольшую плату могут приобрести входной билет на все мероприятия, за исключением концерта закрытия, потому что в нём задействованы достаточно большие исполнительские ресурсы.

Наш проект не сугубо музыкальный. Во время марафона запланированы выставки саратовских художников. Кроме этого, мы рассчитываем на участие слушателей в дискуссиях, обсуждениях. В паузах между выступлениями мы организуем дискуссионные площадки, поскольку нам необходима обратная связь: мы хотели бы услышать мнение наших слушателей, особенно молодых, по поводу организации и востребованности нашего проекта.

Многие изъявляют желание присутствовать на марафоне целые сутки. Учитывая столь длительный период нахождения в консерватории, наши партнёры (в частности, ряд кофеен) согласились поучаствовать в проекте в качестве спонсоров и оказать благотворительную поддержку. Понятно, что не хлебом единым жив человек, но тем не менее по традиции мы организуем театральный буфет.

Я благодарен за то, что нас активно поддерживают власти города и области. Кроме того, находясь в студии радио «Орфей», я от всей души благодарю руководство компании за замечательную возможность анонсировать наш проект и за те партнёрские отношения, которые мы поддерживаем уже на протяжении многих лет.