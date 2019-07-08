Георг Отс. Символ эпохи

Интервью

Дата выпуска: 08.07.2019

В Санкт-Петербурге продолжается III Международный музыкальный фестиваль-конкурс имени Георга Отса. Это событие в культурной жизни России и замечательный повод вспомнить об уникальном исполнителе, мастере, талантливом певце и прекрасном человеке. Что делало Георга Отса символом эпохи? Вопрос к другу и коллеге Отса, знаменитому эстонскому режиссеру Арне Микку.

Арне Микк: Я думаю, символом эпохи Отс стал не только благодаря своему уникальному голосу. Важно было его отношение к оперному искусству. У него была очень хорошая дикция. Он был очень убедителен на сцене. Когда он исполнял Онегина или Дон Жуана, то пытался найти даже какую-то свою характерную походку. Он удивительно точно следил за ремарками композитора. Классический пример – монолог Яго. Эту вещь во всем мире поют большие голоса с драматическим акцентом, но в конце монолога стоит шесть пиано. Я не знаю, как можно петь так тихо. Там есть фраза: «Что будет дальше?» (E poi?) – «Смерть и ничего» (La Morte e’ il Nulla).После этого идет оркестровый подъем. Многие певцы не успевают закончить эту фразу, начиная кричать. В эстонском переводе это звучало очень интересно. Удивительно, как Отс произносил слово «пустота...» (tühjus) – «ничего...» И потом была большая пауза, и только потом шел тот самый динамический рывок. Всегда важны подобные контрасты. Как сказал Шаляпин: «Я все вижу». Но одно дело увидеть, другое – суметь передать. У Отса было удивительное отношение к интонации и выразительности.

Татьяна Цветковская: У Отса был безграничный репертуар. Но Вы, наверное, не случайно заговорили именно о его вердиевских партиях?

Арне Микк: Его голос был словно создан для опер Моцарта и Чайковского. Когда он стал старше, приобрел опыт, он исполнил две знаковые роли – Яго и Риголетто, в которых удивил именно яркими контрастами, при том, что у него не было от природы истинно драматического голоса.

Татьяна Цветковская: Вы ведь общались много лет?

Арне Микк: Я счастливый человек. В 1952-м году я пришел в оперный хор театра «Эстония». Отс как раз тогда спел Дон Жуана в опере Моцарта. Кстати, перед этим он получил Сталинскую премию за роль Онегина. Я пел несколько лет в хоре, мы даже выступали вместе на одной сцене. Когда я стал режиссером, в моих первых спектаклях он пел главные партии. В 1974-м году его последней ролью стал Жермон в «Травиате» Верди. С этим спектаклем мы приехали в Ленинград, и он два раз спел Жермона на сцене Кировского (Мариинского) театра, а потом в Москве, перед операцией он пел последний в жизни «Риголетто». Помню, как за 20 лет до этого, в 1954-м году наш театр был впервые с гастролями в Ленинграде, и Отс пел Демона, С того момента он стал любимцем ленинградской публики.

Татьяна Цветковская: Каким он был в работе?

Арне Микк: Он вел себя очень просто. Это сейчас все звезды, все примадонны. Он не говорил много. Работал над партией шаг за шагом, чутко следил за тем, как реагируют партнеры. Как только партнер добавлял в голос новую краску, Отс моментально реагировал на ситуацию, с ходу менял свои интонации.

Татьяна Цветковская: Отс был невероятно разносторонним человеком. Рисовал, знал несколько иностранных языков, играл на нескольких музыкальных инструментах. Как он добивался этого?

Арне Микк: Он был очень талантлив, но было что-то еще. Вспоминаю, как ставили «Кола Брюньон» Кабалевского. Там есть сцена, где Селина в какой-то момент уходит, и вслед ей хочется что-то сказать. Отскупил маленькую дудочку и сыграл «от себя» прощальную мелодию. Кабалевский решил записать в партитуру эту находку.

Татьяна Цветковская: В 2020-м году будет отмечаться 100-летие со дня рождения Георга Отса. Уже идет подготовка?

Арне Микк: Первая ласточка – спектакль «Мистер Георг Отс» в постановке Дмитрия Бертмана. Мировая премьера состоится в июле на острове Сааремаа, осенью этот спектакль покажут в Москве, а потом и в Таллинне. У нас объявлен конкурс на памятник Отсу, который будет установлен перед театром «Эстония». В день рождения Отса мы планируем в театре дать большой гала-концерт в его честь.

Татьяна Цветковская: Конкурс имени Георга Отса, благодаря которому состоялась наша встреча – замечательное начинание. Петербург в судьбе Отса сыграл значительную роль.

Арне Микк: Здесь он родился. Дом, где он появился на свет, не сохранился, но, тем не менее, на этом месте планируют установить памятную доску. В следующем году концерт лауреатов конкурса имени Георга Отса организаторы планируют провести сразу в двух городах – и в Петербурге, и в Таллинне. Это такая дуга, которая символизирует его жизнь, начавшуюся в Петербурге, завершившуюся в Таллинне. Над нашими головами летит маленькая планет, названная именем Георга Отса. Так что он всегда с нами.