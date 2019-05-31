Олег Акимов: «Здесь существует лаборатория хорошего настроения»

Интервью

Дата выпуска: 31.05.2019

«Мир гитары» — крупнейший праздник гитарной музыки, аналогов которому нет, проходит уже двадцать два года. Почему в Калугу приезжают гитаристы со всего мира и как фестиваль стал родным не только для калужан, но и для известных исполнителей, в интервью нашему корреспонденту Никите Курочко рассказал художественный руководитель «Мира гитары» Олег Акимов.

Н. Курочко: Откуда у вас потребность устраивать праздник для других?

О. Акимов: Видимо, потому что я был солистом Областной калужской филармонии, играл много концертов, делился тем, что я делаю, с другими. Наверное, оттуда и возникло естественное желание показывать своих друзей и то, что сейчас происходит в современном мире музыки. Сейчас для меня это приоритетнее. Всё само собой шло, и вот уже 22 года фестивалю. Надеемся, что ещё столько же мы проживём. Если оглянуться назад, то для кого-то это уже треть жизни, большой этап для города, моей жизни, нашей команды, которая практически не изменилась. Костяк остался, приходит молодёжь, которая моложе фестиваля.

Н. Курочко: Какие задачи перед фестивалем стоят сегодня?

О. Акимов: Держать планку, которую мы держим с 2007 года, с приезда Пако де Лусии. Но первый музыкант такого уровня был всё-таки в 2004 году, когда приезжал Эл Ди Меола. Тогда с него всё и началось. До этого мы были небольшим фестивалем, на который собирались гитаристы из близлежащих регионов. Не думали даже про Новосибирск, Красноярск и Краснодар, надеялись на Москву и Тулу. Но когда в 2004 году появился Эл Ди Меола, тут мы действительно стартовали. Всё-таки появление такого музыканта — это явление для любого фестиваля. А когда приехал Пако де Лусия, он открыл двери фестиваля для всех музыкантов мира. Он в разговоре с Лео Брауэром сказал, что надо ехать в Калугу. После этого фестиваль набрал силу. Сейчас доказывать, что мы одни из лучших, смысла нет. Надо просто делать своё дело и не опускать планку. Звёзды всегда есть и будут. Много молодых, они растут. На фестивале этого года выступает Александр Мисько, который сделал себя сам. Да и старых звёзд мы ещё не всех пригласили, так что нам ещё долго эту планку держать. Мы надеемся, что останутся все наши помощники, Фонд СНГ в частности, который делает для нашего фестиваля очень многое. Страны наши разошлись, но что-то должно их объединять. Культура хорошо выполняет эту роль. Если все, кто причастен к фестивалю, будут нас поддерживать, область и город, тогда мы сможем держать эту планку. Будут премьеры, обязательно российские и международные, будут молодые музыканты и мировые звёзды. Чем дальше смотришь, тем отчётливее видишь, что горизонты мира гитары безграничны.

Н. Курочко: Что такое мир гитары сегодня?

О. Акимов: Мир гитары — это огромный мир нашего инструмента начиная от его собратьев, прародителей, старинных фольклорных инструментов, заканчивая современной гитарой. Инструмент существует практически во всех жанрах. В первую очередь, мир гитары — это мир самого инструмента: джаз, фолк, классика, латино, фламенко, русская музыка, современная музыка. Также мир гитары — это мир, объединяющий музыкантов на одной сцене без политики и санкций. Мы получаем поддержку и гранты зарубежных посольств и культурных центров именно для этой цели. Мы должны показать как можно больше иностранных музыкантов, политиков пригласить сюда, чтобы они всё увидели и не занимались выдумыванием новых санкций, а слушали музыку, общались и радовались тому, что их музыканты выступают с представителями других стран на одной сцене. Многие послы приезжали. Однажды я был сильно удивлён. Услышал в новостях, что посол Австралии собирается приехать на фестиваль, когда выступали австралийские музыканты. Они играли дневной концерт. Он действительно приехал. Я считаю, что это то самое: политики должны приезжать, чтобы просто послушать музыку и гордиться своими музыкантами.

Н. Курочко: Музыканты и слушатели очень часто называют фестиваль родным и тёплым. Почему?

О. Акимов: Прежде всего, благодаря музыкантам, они чувствуют, что фестиваль домашний. Все друг друга знают, любят. В Москве попасть за кулисы к артисту нереально. У нас всё открыто. Интервью можно взять очень легко, запросто подписать пластинку или книгу. Дружественная атмосфера обоюдно складывается: публика чувствует, что их любят, музыканты тоже чувствуют, что они свои, а не просто отыграли и ушли. Меня часто просят помочь взять автограф или сфотографироваться. Пожалуйста, это не сложно. Ещё и время удачное, конец мая, люди радуются наступлению лета, уже тепло. Опять же, провинциальный город, который никуда не спешит. По меркам России, Калуга достаточно маленький город. Эта тёплая и уютная атмосфера тоже добавляет красок. Так и получается праздник. Мы взяли традицию не ставить музыкантов в рамки. Они играют то, что хотят. Я не всегда знаю, что будут играть музыканты, но уверен, что они выберут то, чего им действительно хочется. Это ещё одна краска, которая создаёт тёплую атмосферу фестиваля. Некоторые привозили сложные программы — Джон Маклафлин, Стэнли Джордан. Многие говорят, что для Калуги сложная музыка. А почему нет, пусть звучит. Здесь существует лаборатория хорошего настроения. Так и получается, что музыканты едут, а люди идут, чтобы участвовать в празднике. А организаторы стараются, чтобы всем было удобно и комфортно.

фото — Ирина Родина